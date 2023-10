L’Inter resta una delle società più attive sui rinnovi. Lo conferma anche Niccolò Ceccarini, giornalista ed esperto di mercato, nel classico editoriale scritto per TMW. Si parte da Federico Dimarco, il cui prolungamenti "si farà - viene assicurato -. I colloqui procedono bene e la sensazione che un accordo si troverà entro la fine dell’anno. L’esterno sinistro allungherà fino al 2028 con ingaggio decisamente più alto. Marotta e Ausilio però stanno già pensando anche alle altre situazioni. Il rendimento di Dumfries è sempre molto alto e visto anche il forte interesse che si sta creando sul giocatore l’Inter vuole anticipare i tempi e blindare l’olandese, il cui contratto è in scadenza nel giugno 2025.

Per cui in agenda c’è anche il suo nome. Nessuna fretta ma idee molto chiare. L’olandese guadagna intorno ai 2,5 milioni di euro, più avanti il club nerazzurro gli proporrà un allungamento di un paio d’anni. E l’Inter è molto contenta anche di Mkhitaryan. L’armeno è arrivato a parametro zero dalla Roma si è inserito benissimo ed è un elemento molto importante per il centrocampo nerazzurro. L’obiettivo sarebbe quello di proporre un contratto per un’altra stagione, fino al 2024, magari aggiungendoci un’opzione fino al 2025, alle stesse condizioni economiche attuali".