Franco Causio, doppio ex di Juventus e Inter, analizza la squadra bianconera per La Stampa a pochi giorni dalla sfida dell'Allianz Stadium: "Cosa mi piace in particolare? Lo spirito, l’atteggiamento, la voglia di vincere sempre e comunque. È una squadra che ha ritrovato la 'cazzimma', è questa la cosa che mi piace di più. Servirebbe qualche gol in più, ma prima o poi arriveranno quando avranno ritrovato il giusto equilibrio i loro attaccanti".

Ma la Juve è già pronta per tornare a vincere? "Mi sembra che l’Inter abbia ancora qualcosa in più, in termini di qualità e come profondità della rosa. Ma forse il fatto di non giocare le coppe alla lunga potrà trasformarsi in un fattore decisivo per la Juve, in questo modo Massimilano Allegri potrà continuare a gestire le forze e a preparare ogni partita al meglio in allenamento, proprio come ha fatto finora".