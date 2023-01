"La vittoria in Supercoppa è stata importante e ha dato un grande respiro alla squadra, ma il campionato è già incanalato verso il Napoli grazie al suo super gioco. A meno che i partenopei non mollino, è complicato per l’Inter". Parole e musica di Benoit Cauet, grande ex interista, intervistato da FootballNews24 dopo qualche giorno dalla finale di Supercoppa e in attesa del ritorno in campionato, in programma per questa sera contro l'Empoli: "Nelle ultime partite si è visto un buon gioco per i ragazzi di Inzaghi, ma bisognerà fare attenzione all’Empoli perché giocherà la partita della vita. L’Inter non dovrà sottovalutare l’avversario mettendolo subito sotto pressione".