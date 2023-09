"Come progetto di Lega, insieme alla UEFA siamo stati i primi a raggiungere determinati obiettivi di sostenibilità, anche se altri Paesi stanno facendo enormi passi in avanti. Senza dimenticare le questioni legate al razzismo e alle emissioni a cui stiamo lavorando moltissimo e senza dimenticare quello che riguarda il punto di vista sociale con un pilastro importante del progetto che coinvolge le scuole". L'ha detto il presidente della Lega Serie A, Lorenzo Casini, intercettato a margine dell’evento 'Calcio Social Responsibility', organizzato a Milano dalla Lega.

Il numero uno della Lega Serie A parla poi anche del livello del campionato italiano: "La competitività che stiamo vedendo e che conferma il trend degli ultimi anni può contribuire alla vendita dei diritti televisivi anche se le coppe europee sono un volano più importante all’estero. L’Arabia preoccupa per l’effetto distorsivo di avere un competitor che ha risorse pressoché illimitate, ma come detto da alcuni esponenti dei club è una grande possibilità per una crescita collettiva e sappiamo che la UEFA e la FIFA stanno monitorando. Il Fair Play Finanziario ha fatto dei progressi ma il fenomeno saudita ha dimostrato che si può fare di più anche a livello intercontinentale".