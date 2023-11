Finisce con le parole a Sky Sport il giro mediatico di Carlos Augusto pre Benfica-Inter:

Ci racconti le tue sensazioni alla vigilia? Domani dal primo minuto che notte sarà?

"Sappiamo la storia del Benfica, dei loro tifosi, che in casa gioca bene. Sono felicissimo di far parte dell'Inter e di giocare in Champions. Se giocherò domani spero di dare il mio contributo per fare una grande gara".

Riesci a goderti il fatto di essere arrivato a giocare all'Inter e in Champions o non te ne sei ancora reso conto?

"C'è stato questo periodo, ma è stato molto veloce. L'importante è che la mia famiglia e i miei amici siano al mio fianco, sono molto grato a loro. Ho lavorato tanto per questo obiettivo, spero di continuare a questi livelli per fare una grande carriera".

Cosa cambia nella tua testa nel passaggio dal Monza all'Inter, dove magari devi farti trovare pronto perché a volte non si gioca?

"Ogni volta che vai in una squadra nuova ci sono difficoltà. Però se hai la testa giusta e hai fiducia in te stesso puoi fare grandi cose. Quando sono arrivato lo staff mi ha aiutato tantissimo, il gruppo è stato devastante con me. Spero di migliorare ancora".

Meglio la seconda stella o la finale Champions?

"Domanda difficile, sono due cose bellissime. Ma è sempre meglio vincere trofei, quindi dico la seconda stella".