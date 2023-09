Fabio Caressa promuove a metà il mercato dell'Inter, dando comunque un 6,5 in pagella per le operazioni in entrata e in uscita concluse nei mesi estivi da Beppe Marotta e Piero Ausilio: "Mi piace molto Frattesi, mentre non mi piace tanto la coppia di attaccanti (Arnautovic-Sanchex, ndr) perché mi sanno di minestre riscaldate. Klaasssen? Non è male", le parole del giornalista di Sky Sport durante la diretta di 'Deejay Football Club'.