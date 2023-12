Harry Kane e Kylian Mbappé sono i capocannonieri del calcio europeo, considerando club e nazionale, del 2023 che sta per esaurirsi. I due hanno segnato entrambi 52 gol, l'inglese in 57 presenze, mentre il francese in 53. Sul gradino più basso del podio di questa speciale classifica si sistema Erling Haaland, 50 reti in 60 partite. Dietro il norvegese c'è Romelu Lukaku, che ha totalizzato 40 segnature tra Inter, Roma e Belgio. Lautaro Martinez è sesto, alle spalle di Santiago Gimenez. Ecco la graduatoria:

52 in 57 Harry Kane (Tottenham/Bayern & Inghilterra)

52 in 53 Kylian Mbappé (Paris & Francia)

50 in 60 Erling Haaland (Manchester City & Novergia)

40 in 60 Romelu Lukaku (Inter/Roma & Belgio)

39 in 64 Santiago Giménez (Feyenoord & Messico)

37 in 67 Lautaro Martínez (Inter & Argentina)

36 in 47 Mauro Icardi (Galatasaray)

36 in 63 Vangelis Pavlidis (AZ Alkmaar & Grecia)

36 in 61 Mohamed Salah (Liverpool & Egitto)

34 in 47 Victor Osimhen (Napoli & Nigeria)

32 in 51 Luuk de Jong (PSV Eindhoven)

31 in 54 Hugo Cuypers (Gent)