Fabio Capello si dice conquistato dall'Inter. Ai microfoni di Radio Deejay, l'ex tecnico del Milan ha spiegato i motivi del suo apprezzamento per i nerazzurri: "A me piace l’Inter perché ha la rabbia dentro, ha voglia di fare: non ha la pancia piena. Il fatto di essere arrivati vicini a vincere la Champions League ha dato loro qualcosa in più: hanno voglia di tornare ad essere protagonista in Italia e all’estero. Io vedo questa cosa nell’Inter perché c’è un aiuto, una corsa, una determinazione in ogni momento. Hakan Calhanoglu da centrocampista centrale ha più qualità, più velocità; Marcelo Brozovic era più uno che sapeva stare in campo, che rubava palloni, ma non aveva la velocità di gioco del turco".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!