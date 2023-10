Dopo il caso Fagioli, Fabrizio Corona ha svelato in giornata che anche Zaniolo e Tonali sarebbero coinvolti nel caso scommesse. La notizia ha ovviamente creato scalpore e, come riportato dal giornalista Rai Alessandro Antinelli,entrambi i giocatori azzurri sono a colloquio con le Forze dell'Ordine all'interno di Coverciano per chiarimenti sulla vicenda. Zaniolo e Tonali sono accompagnati dal capo delegazione della Nazionale azzurra, Gigi Buffon.