Intervista di Fabio Cannavaro sul Corriere dello Sport e il tema non è solo il Napoli, ma pure la lotta scudetto.

Sabato alle 18, a Bergamo, ci sarà Atalanta-Napoli.

"Mazzarri ha tra le mani una grande squadra, assai forte, che può tornare ai suoi livelli, da scudetto. Con Garcia ha smarrito il suo modo di giocare; prima metteva sotto chiunque, non consentiva a nessuno di fare due passaggi di fila. Ora, deve ritrovare se stessa. Walter ha la possibilità di restituirle il suo spessore, conosce l’ambiente e quindi parte avvantaggiato. Ma il calendario, rileggendolo, è da brividi".



Domenica 26 novembre: Juventus-Inter.

"Un bel po’ del mio passato, diverso per contenuti e momenti. L’Inter la vedo più avanti, ha attaccanti fortissimi: su Lautaro Martinez inutile dilungarsi e su Marcus Thuram io non ho mai avuto dubbi. Non è solo assist, occhio. Vede la porta e la sente. E’ stato un po’ irriguardoso con me, dandomi del vecchio, ma ora che lo incrocio so bene come trattarlo... Due carezze... E’ il figlio di Lilian, posso permettermelo".



Mazzarri è l’uomo giusto per il Napoli?

"Glielo auguro, anche se l’impatto - prossime partite alla mano - non è di quelli agevolissimi, diciamo così. Per risponderle, poi, serviranno i risultati: nel calcio non esistono giudizi che non dipendano dal campo. Ma i calciatori gli diano una mano e tirino fuori l’orgoglio per ritrovare la giusta serenità e tornare ad essere quelli che sono stati fino allo scorso giugno. Non posso credere che sia tutto svanito in così poco tempo, le qualità sono elevatissime".