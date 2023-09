Intervistato da TV Play, l'ex calciatore Vincent Candela ha parlato così della lotta Scudetto in Serie A, dando poche chance alla formazione nerazzurra: "Il Napoli non lo vedo favorito per lo scudetto perché hanno perso con l'addio di Spalletti, potrebbero calare - ha esordito -. L’Inter se non ha vinto negli ultimi due anni non vincerà neanche quest’anno, vedo una tra Juventus e Milan. Poi c’è la mia Roma e mi piacerebbe".