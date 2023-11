Prime Video propone un'intervista particolare ad Hakan Calhanoglu registrata in studio, dove il centrocampista turco parla del suo 'nuovo inizio': "Quest'anno ho un nuovo ruolo, vogliamo continuare così. Marcelo Brozovic ha fatto un grande lavoro, quando si è infortunato l'anno scorso ho dato una mano prendendo il suo ruolo. E mi piace giocare lì".

Un inizio da leader.

"Ho la fiducia del mister e dei miei compagni. Io capitano? Lo sono già della Turchia. All'Inter ci sono Lautaro Martinez e Nicolò Barella, Lauti per noi è fondamentale. Se un giorno toccherà a me rimarrà per sempre".

Chi ti ha colpito dei nuovi?

"Sono tutti molto bravi, hanno molto entusiasmo e una bella forza. Dei vecchi, conosco Marko Arnautovic da tanti anni anche se non avevo mai giocato insieme. Siamo fratelli dentro e fuori dal campo".

Inzaghi però è sempre lì.

"Dà sempre una grande carica, vogliamo vincere grazie a lui".

Sulla Champions.

"Vogliamo vincere, come abbiamo provato a fare l'anno scorso. Giocare la finale è stato un sogno, è stato bellissimo vivere quell'atmosfera. Non la dimenticherò mai".