A pochi minuti dal fischio d'inizio del match dell'U-Power Stadium contro il Monza, Hakan Calhanoglu si sofferma ai microfoni di DAZN per una breve analisi pre-partita: "Abbiamo iniziato molto bene l'anno, contro il Napoli abbiamo dimostrato di vincere meritando - sottolinea il turco -. Servono la stessa motivazione e coraggio anche oggi, ci sono tanti punti per risalire. Tutte le partite valgono per noi".