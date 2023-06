Nella cornice del Grand Hotel di Rimini verrà inaugurata questo pomeriggio la sessione estiva del calciomercato 2023, uno dei momenti più attesi dagli amanti del calcio che per il quarto anno consecutivo sarà ospitato dalla 'capitale' della riviera romagnola. Il galà organizzato da Master Group Sport in collaborazione con A.di.se prevede un programma ricco di appuntamenti: alle 18 ci sarà l’aperitivo di benvenuto in giardino, poi alle 19.30 si entra nel vivo con il talk show “Colpi da maestro” nel quale successivamente verranno premiati i direttori sportivi grandi protagonisti della stagione recentemente conclusa.

Saranno presenti anche il presidente dell'A.di.se. Beppe Marotta e l’amministratore delegato del Monza Adriano Galliani.