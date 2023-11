"Il calcio che premia il calcio: da sempre è lo slogan che accompagna questo premio". Così il Presidente AIC Umberto Calcagno presenta l'edizione 2023 del Gran Galà del Calcio, che si svolgerà lunedì4 dicembre a Milano.

Calcagno prosegue: "Questo è un riconoscimento dal valore particolare legato al fatto che sono soprattutto i calciatori e le calciatrici a votare i compagni e le compagne di spogliatoio o gli avversari e le avversarie che si affrontano in campo, stabilendo così, ruolo per ruolo, chi merita di stare in questa ambita Top11. Una grande serata che ancora una volta accenderà i riflettori sulla parte più bella del nostro mondo".