"Veniamo da quattro stagioni fatte tutte d'un fiato. Abbiamo i top player che arrivano a giocare settanta partite l'anno, cinquanta delle quali con meno di quattro giorni di recupero. Se aggiungiamo che per raggiungere le nazionali fanno più di 90mila chilometri l'anno, capite bene che non preserveremo la loro salute. Vediamo quanti infortuni ci sono stati in più. Se non preserviamo loro probabilmente non preserviamo il sistema". Così il presidente dell'Assocalciatori, Umberto Calcagno, interviene sul tema in un'intervista a Radio Anch'io Lo Sport.