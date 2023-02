"Non siamo messi bene, i dati che abbiamo analizzato ci fanno preoccupare. C'è stato un aumento, soprattutto nella parte apicale del nostro movimento. Non si può più restare con le mani in mano con questi dati" dice Umberto Calcagno, presidente dell'Associazione Italiana Calciatori, che a TMW Radio ha ampiamente discusso di vari argomenti che riguardano il calcio italiano, a partire dal report presentato qualche settimana fa, 'Calciatori sotto tiro'.