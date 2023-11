Il tecnico del Cagliari Claudio Ranieri, a due giorni dalla sfida contro la Juventus, ha parlato in conferenza stampa. Queste le sue parole riportate da TuttoCagliari: "Sono tutti disponibili tranne Nandez e Di Pardo. Con squadre grandi come Inter e Juventus dobbiamo cercare di fare punti, perché ogni punto è una boccata di ossigeno. Andiamo lì con la consapevolezza che si può perdere, ma intanto ci sono 90' minuti da giocare. Con grande rispetto, perché è una ottima candidata per lo scudetto. Ma noi ci andremo preparati. Io le sconfitte le dimentico subito, sono come gli incidenti stradali, non ti ricordi più nulla dopo".

La Juventus vince nonostante i pochi gol segnati?

"La Juventus si affronta con la loro stessa determinazione. Hanno una aggressività mentale pazzesca, partono a mille all'ora. Di solito si richiudono per stare nel loro fortino, con noi partiranno verso l'attacco invece".

Come sta mentalmente la squadra?

"Non abbiamo mai sentito il momento negativo, sapevamo di stare dentro il momento negativo e ci siamo ancora. Ma la nostra forza e vitamina è allenarci bene. Sappiamo che è una gara difficile contro la Juventus. Sulla carta siamo condannati avendo una delle peggiori difese, il pronostico è tutto per loro. Ma c'è ancora una partita da giocare, la cosa peggiore sarebbe perdere dopotutto".