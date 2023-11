Filip Stankovic incassa i complimenti di uno storico ex portiere della Sampdoria. Dalle pagine de Il Secolo XIX, Massimo Cacciatori spende parole importanti per il ragazzo di scuola Inter: "Ha un bel carattere e per un giovane è una marcia in più. Ha sbagliato ma si è subito ripreso. L’aspetto psicologico è fondamentale, i preparatori lo devono curare già dai 14 anni in su. Il portiere deve avere autostima per mantenere il corretto equilibrio sia dopo l’errore che dopo l’intervento fantastico, perché entrambi fanno parte del gioco".