Il -15 in classifica comminato dalla Corte federale d’Appello alla Juventus, nell’ambito dell’inchiesta sulle plusvalenze, lascia più di qualche dubbio a Gianluigi Buffon, tanto da portarlo a una strana riflessione che ha affidato ai cronisti de La Stampa: "Aspetto che si completino gli iter giudiziari - la premessa del portiere del Parma -. Ma in caso di un'altra dura condanna nello spazio di diciassette anni, considerato che la Juve viene dipinta come il potere poiché vincente, non potrei non pormi una domanda: è il potere masochista che si auto-flagella o è l'anti-potere che vuole battere il potere?".