Intervistato dal quotidiano La Stampa, l'ex difensore della Juventus Sergio Brio ha fatto un confronto tra la difesa bianconera e quella dell'Inter: "Sono forti entrambe, però quella dell’Inter ha un difetto: ogni tanto ha delle amnesie che possono mettere in discussione il risultato. Poi le superano perché hanno qualità e attaccanti forti, mentre la Juve mi sembra più compatta e concentrata: hanno sbagliato solo a Reggio Emilia, prendendo 4 gol assurdi, ma ora si può davvero dire che è stato un incidente di percorso".

Si parla poi ovviamente dello scontro diretto di domenica 26 novembre: "L’Inter è favorita e molto più attrezzata, però la Juve è a soli 2 punti e sta prendendo fiducia. Ora mi sembra l’unica in grado di poter fermare i nerazzurri, che hanno una panchina d’altissimo livello, e non fare le coppe sarà un vantaggio in primavera perché eviti molti stress e ti alleni meglio. Lo scontro diretto non assegnerà il titolo, ma influirà sull’aspetto morale: se la Juve vince dà un segnale forte. I nerazzurri, invece, hanno solo da perderci allo Stadium: se vincono fanno il loro, altrimenti si insinuano i dubbi".