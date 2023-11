Carlos Augusto ha raggiunto questa mattina il ritiro del Brasile, nel quartier generale della Granja Comary, a Teresópolis, assieme a Renan Lodi e Raphinha. Il gruppo verdeoro, quindi, ora è al completo, pronto per preparare le sfide con Colombia e Argentina, valide per il girone di qualificazione sudamericano al Mondiale 2026, in programma rispettivamente venerdì e mercoledì. Nel pomeriggio, l'interista parteciperà al primo allenamento con la palla agli ordini del ct Fernando Diniz.