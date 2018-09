Borja Valero parla così a InterTV dopo la vittoria di platino contro la Samp. "Provo a fare quello che so fare, ciò che fa parte del mio stile di gioco. Anche se per pochi minuti, sono riuscito a farlo abbastanza bene e abbiamo creato l'occasione per cogliere i tre punti - dice lo spagnolo -. In quei momenti bisognava avere calma, giocare senza frenesia. Importantissimo che tutti siano pronti a dare il massimo quando chiamati in causa, e vedo che questa cosa sta accadendo. Spero si continui così. Ovviamente oggi un successo importantissimo, anche perché arrivavamo da una gara molto dispendiosa come quella di martedì. Alla fine abbiamo trovato il premio meritato, la Samp mette in difficoltà chiunque".

VIDEO - TRAMONTANA, LA TERZA ESULTANZA E' QUELLA GIUSTA!