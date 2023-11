Intervistato a margine della presentazione del film su Marcello Lippi 'Adesso vinco io', l'ex portiere dell'Inter Ivano Bordon ha detto la sua sul derby d'Italia in programma per stasera: "L’Inter sta andando molto bene, ma la Juve è molto solida. E visto anche il Chiesa ammirato in Nazionale possa essere molto temibile. Per lo Scudetto se la possono giocare entrambe, anche se è troppo presto per escludere Milan o Napoli" riporta La Stampa.