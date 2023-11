Intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, Ivano Bordon dice la sua su Juventus-Inter, big match in programma il prossimo 26 novembre: "È sempre una partita molto interessante - ha esordito -, ma in questo modo lo è ancora di più perché le due squadre sono quasi appaiate. O può far fare una fuga all’Inter o un sorpasso della Juventus, che otterrebbe il primo posto".