Quattro squadre svettano rispettano alle altre nella corsa scudetto, secondo Zbigniew Boniek: "Il Milan ieri mi ha impressionato, Loftus-Cheek ha fatto la differenza a metà campo da solo contro la Roma - le sue parole a Radio Deejay -. Vedo molto bene i rossoneri in chiave tricolore, così come Inter, Juve e Napoli. Queste hanno un vantaggio rispetto alle altre squadre tipo Roma, Fiorentina e Lazio. Milan e Inter sono fortissime, alla Juve bisogna stare sempre attenti perché ha la mentalità di non mollare mai e di dare tutto ogni giornata. Il Napoli, in teoria, è la più forte. Vediamo".