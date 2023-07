Yann Bisseck si prepara a raggiungere Milano e iniziare la sua nuova carriera in nerazzurro. Salvo cambi di programma, il difensore tedesco, reduce dall'Europeo Under 21 con la Germania, in serata dovrebbe sbarcare all'aeroporto di Linate per iniziare a respirare l'aria dell'Inter. Domani le classiche visite e tutto il percorso previsto per i nuovi arrivati.