Intervenuto negli studi di Sky Sport, Beppe Bergomi ha commentato il matrimonio ormai definito tra Frattesi e l'Inter. "Per me è un'operazione molto positiva, l'Inter aveva bisogno di un titolare per ruotare - le parole dello Zio -. La squadra ha iniziato a giocar bene quando ha dato spazio a tutti,lui in questo centrocampo Frattesi ci sta bene. E poi è positiva anche per la componente italiana, l'Inter ha giocato l'ultima finale di Champions con cinque italiani".