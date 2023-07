Il capogruppo del Pd al Comune di Milano, Filippo Barberis, intervenuto durante la trasmissione Radiosveglia su Radio Popolare ha ampiamente parlato della questione San Siro sottolineando alcuni aspetti critici: "Chi vuole salvare la funzione stadio sa che il vincolo è un problema enorme. Chi ha parlato con le squadre sa che non hanno la minima intenzione di ristrutturare l’attuale stadio. Il rischio è di trovarsi in una situazione in cui anche chi voleva salvare l’attuale stadio si troverà nel paradosso di vedere trasformata una area già infrastrutturata che poteva attraversare un processo di rifunzionalizzazione e rigenerazione con un’area che non avrà più una chiara destinazione e due aree verdi in cui ci saranno nuovi stadi. Una follia dal punto di vista ambientale. Noi non diamo per scontato che Inter e Milan non vogliano ristrutturare San Siro, ma hanno detto la stessa identica cosa per quattro anni e oggi cambiano idea? Non succederà. Questa purtroppo è una argomentazione irresponsabile e totalmente priva di fondamento che stanno utilizzando i comitati in difesa di San Siro. Dicono che le squadre bluffano, avranno bisogno di vedere i nuovi stadi altrove per dire che non bluffano. Noi ci batteremo fino all’ultimo per fare in modo che quell’area abbia un futuro e non sia abbandonata. Se noi fossimo così proni agli interessi finanziari delle due squadre lo stadio lo avremmo costruito tre anni fa. Invece sono quattro anni che trattiamo con forza tanto che l’ultimo atto in Consiglio comunale è stato il via libera allo stadio con vincoli su verde, sostenibilità, strutture e costi dei biglietti che cercavano un punto di incontro tra evitare la fuga delle due squadre e l’interesse pubblico. Tutti questi mesi continuiamo a dire che le squadre devono restare nell’area di San Siro. Ora dovremo capire i limiti e i contorni di questo vincolo, ma sono preoccupato. Se il vincolo genera di avere tre stadi, la posizione contro San Siro genererebbe il paradosso di avere tre impianti rispetto a uno”.

Barberis rimprovera l'assenza di una voce proveniente dal Governo: "Abbiamo chiesto di dire qualcosa che abbia senso. Il centrodestra ha detto qualunque cosa, ha costituito comitati per il sì e per il no, Matteo Salvini tifava per lo stadio a Sesto San Giovanni quando c’erano le elezioni per il sindaco, poi ci sono stati gli interventi del sottosegretario Sgarbi. Un disastro che non ha aiutato l’amministrazione nel cercare un dialogo costruttivo con le squadre. Il Governo dovrebbe decidere cosa fare visto che non stiamo parlando di uno stadio e di due squadre con blasone mondiale, ma questo silenzio del governo è imbarazzante. Siamo davanti a forze anche societarie davanti a cui quadro istituzionale si muovesse in maniere più coerente. Bisogna capire bene come non disperdere il valore di un area che ha valore anche simbolico importante”.