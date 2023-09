Anche il presidente della Lega B Mauro Balata ha espresso il suo totale appoggio all'idea del Ministro dello Sport Andrea Abodi di istituire la figura del Commissario per gli stadi in Italia: "La strada proposta dal Ministro per lo sport di nominare un commissario di Governo per la questione stadi è quella giusta per dare una svolta ad una situazione che sta ormai diventando una vera e propria emergenza e che giustifica misure straordinarie. Particolare soddisfazione la esprimo quando il ministro parla non solo degli stadi che ospiteranno l’europeo del 2032, bensì di una scelta di cui beneficerebbe tutto lo sport professionistico. Gli impianti sportivi dedicati al calcio in Italia sono troppo pochi, obsoleti, spesso non adatti al tipo di competizioni che vi si svolgono e non adeguati né agli standard internazionali di UEFA e FIFA né alle esigenze di una logica moderna di partecipazione agli eventi.

Un impianto di qualità significa quindi soddisfare le moderne esigenze degli spettatori, ma anche riqualificare luoghi talvolta degradati o comunque obsoleti, creare un volano economico importante e infine compiere un passo verso la sostenibilità finanziaria che auspichiamo per i club di calcio".