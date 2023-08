Diego Simeone non vorrebbe privarsi di Alvaro Morata, l'ormai noto desiderio di mister Simone Inzaghi. Intervistato da Marca, il tecnico dell'Atletico Madrid spende parole importanti per la punta nel mirino dei nerazzurri: "Non dico mai ciò di cui discuto con i calciatori. Parlo loro con chiarezza e sincerità. Gli ho fatto capire che è un giocatore importante, che ne abbiamo bisogno, è l'unico attaccante d'area che abbiamo. Morata è il più 9 di tutti e ne abbiamo bisogno. Quanto? 90, 60, 30 minuti... ci servono persone che giochino bene.

Se lo terrei? Senza dubbio. Abbiamo parlato con lui prima della partita contro il Villarreal. E lo abbiamo fatto a lungo, molto a lungo. Gli abbiamo detto tutto quello che pensavamo. Che deve superare i suoi numeri. Ha avuto molte situazioni da goal, gliene sono stati annullati molti. Quest'anno può segnare 18 gol".