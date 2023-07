Il Presidente della Lega Serie A, Lorenzo Casini, ha commentato così l'approvazione del Disegno di Legge contro la pirateria avvenuto quest'oggi in Senato: “La legge approvata oggi all’unanimità dal Parlamento è una misura fondamentale per tutelare il diritto d`autore e oscurare finalmente in modo tempestivo i siti pirata: migliora sensibilmente il quadro normativo che regola i diritti televisivi dello sport e ne accresce il valore. Desidero ringraziare, a nome di tutta la Lega Serie A, il Governo per l’attenzione e la sensibilità rivolte a un tema così importante che aspettava da tempo una soluzione, e tutto il Parlamento, in particolare le Commissioni coinvolte per il lavoro e l`impegno profuso nel raggiungere l`obiettivo in tempi rapidi.

La misura adottata oggi era necessaria ed è quanto mai opportuna, perché arriva in una fase importante di trattative per l’assegnazione dei diritti televisivi del nostro campionato: è un ulteriore avanzamento nel percorso di rilancio e modernizzazione del sistema calcistico italiano”.