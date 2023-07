Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l'ex Ajax oggi al Manchester United, Antony Matheus dos Santos, noto semplicemente come Antony, risponde su André Onana, suo ex compagno in Olanda e potenzialmente futuro compagno proprio con i Red Devils.

Antony, si parla tanto di Onana dall’Inter allo United in questi giorni: cosa ne pensa?

"Lo conosco molto bene, abbiamo giocato insieme all’Ajax. È un grande portiere e una bella persona".

Le piacerebbe ritrovarlo?

"Non spetta a me dirlo, perché è una decisione del club e non mia. Io posso solo dire che è sicuramente molto forte. E che tra noi c’è un ottimo rapporto".