Marcelo Brozovic, pronto a raggiungere l'Al Nassr, non è che l'ultimo giocatore destinato a lasciare la Serie A per migrare verso lidi più ricchi. “Il potere economico estero è superiore, noi siamo fuori concorso. Anche se proprietà straniere stanno stanno investendo in Italia, in Inghilterra il livello è superiore e adesso c’è anche l’Arabia”, sottolinea ai microfoni di Tutto Mercato Web l'ex allenatore del Cosenza Davide Dionigi.

Chi ha perso di più?

“Il Milan con Sandro Tonali, che è l’erede dei play italiani. Una figura che nel nostro calcio sta scomparendo. È un giocatore di grandissime prospettive e ha margini elevatissimo di crescita”.