Non è una novità che le pedine nerazzurre giochino con grande pulizia tecnica. Molto spesso la manovra della truppa di Inzaghi è bella, efficiente e pregiata nei tocchi in ogni reparto. Un bel dato evidenziato dai colleghi di WhoScored riguarda l'accuratezza nei passaggi nelle qualificazioni Europei: Yann Sommer ha il 98% di passaggi correttamente realizzati, Alessandro Bastoni il 96.3% e Benjamin Pavard il 95.5%. Tanta roba...

Best pass success rate in #EURO2024 qualifying



Yann Sommer - 98%

Alessandro Bastoni - 96.3%

Benjamin Pavard - 95.5%



Inter fans watching on... pic.twitter.com/yGejaWSE3E