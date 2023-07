Intervistato da Calciomercato.it, l'agente Federico Pastorello ha aggiornato sulla situazione dell'ex centrocampista dell'Udinese Roberto Pereyra, ora svincolato: "Per il momento non sono arrivate offerte soddisfacenti, neanche dall’estero. Il ragazzo preferirebbe comunque restare nel campionato italiano. In Italia finora ci sono stati dei contatti con l’Inter, ne abbiamo parlato soltanto con loro. È un giocatore che piace, ma ad oggi non c’è nulla di concreto".

Pastorello parla anche del talento dell'Empoli Tommaso Baldanzi e delle sue prospettive future: "È normale che venga seguito dai top club di Serie A. Ci sono diverse squadre interessate, però non è arrivata ancora nessuna proposta ufficiale. Lui a Empoli sta benissimo e prenderemo la decisione migliore per il suo futuro”.

