Anche Steven Zhang è arrivato in Giappone, precisamente a Tokyo, dove martedì l'Inter affronterà il PSG in amichevole. Il presidente nerazzurro ha avuto modo di confrontarsi con il management sul mercato e di incitare i nuovi, con uno stato d'animo che La Gazzetta dello Sport definisce positivo: "È la mia squadra, è la mia Inter questa: più giovane, più forte, più innovativa. Inseguiamo la seconda stella", il virgolettato attributi dalla rosea al numero uno del club.

Zhang era sbarcato nella capitale giapponese giovedì, un giorno prima della squadra, con un volo proveniente da Nanchino, dove non faceva tappa da oltre un anno. E ieri ha accolto la squadra e Simone Inzaghi nel lussuoso Park Hyatt e poi ci ha pranzato insieme, chiedendo le prime impressioni sui nuovi. "Proprio con gli ultimi arrivati il presidente si è fermato a scambiare qualche battuta, in fondo un modo per “fare famiglia” - si legge -. Ma poi si è scesi nel concreto. Il presidente si è infatti confrontato dal vivo con Piero Ausilio, il direttore sportivo sbarcato proprio ieri in Giappone, e via telematica con l’a.d. Beppe Marotta, rimasto a Milano. Si abusa spesso della parola vertice, in fondo il management nerazzurro ha confronti praticamente quotidiani. Ma quella di ieri è stata l’occasione di un report approfondito, anche alla luce delle prime indicazioni del precampionato in corso".

La nuova Inter ha bisogno di ragionare in ottica futura, motivo per cui l'indicazione di Zhang è stata chiara: serve inseguire giocatori che abbiano anche una prospettiva di crescita.

