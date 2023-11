La migliore Inter in campo per affrontare la Juventus domenica. Almeno la migliore possibile, considerando le assenze sicure di Bastoni e Pavard, due titolari su tre della difesa di Inzaghi.

Da oggi, il tecnico nerazzurro può lavorare con tutto il gruppo a disposizione, compresi Carlos Augusto e Lautaro, mentre Sanchez tornerà alla Pinetina soltanto domani. Ieri, invece, si sono già rivisti gli azzurri e Asllani. Secondo la Gazzetta dello Sport, davanti è scontata la presenza di Thuram e Lautaro dal 1', mentre in difesa si va verso il trittico composto da Darmian, De Vrij e Acerbi. Nessuna sorpresa neppure in mediana, con Dumfries a destra, Dimarco a sinistra e Barella-Calhanoglu-Mkhitaryan in mezzo.

PROBABILE INTER (3-5-2): Sommer; Darmian, De Vrij, Acerbi; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro.