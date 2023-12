Piotr Zielinski si allontana dal Napoli e si piazza tra Inter e Juventus. Come riferisce oggi il Corriere dello Sport, il polacco vorrebbe rinnovare con gli azzurri, ma la sua volontà non basta: proposte convincenti da De Laurentiis non sono ancora arrivate e la riflessione sulla prossima squadra è già partita.

La Juve scruta, l'Inter assapora l'ennesimo colpo a zero. Costi? Secondo il Corsport, per convincere Zielinski ci vorrebbero circa 5 milioni a stagione per un triennale o un quadriennale (30 anni a maggio). Giuntoli starebbe spostando il mirino anche su Anguissa, mentre Marotta, dai gusti raffinati, si prepara già a bruciare la concorrenza ancora una volta.