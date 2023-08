Javier Zanetti festeggia i suoi 50 anni con una lunga intervista rilasciata al quotidiano argentino La Nacion. Intervista anche dai toni leggeri, dove tra le altre cose il vice presidente nerazzurro racconta il suo rapporto con la lingua cinese: "È molto difficile, è una cultura completamente diversa, ma posso dire alcune parole di cortesia. La prima volta che sono andato in Cina sono rimasto sorpreso, e ogni volta che torno sono comunque emozionato: i voli dall'Europa arrivano molto presto, intorno alle 5:30 del mattino, e in aeroporto ci sono 350 persone che mi aspettano. Con foto, bandiere, fiori, e io non gioco più, ho smesso quasi 10 anni fa! E con rispetto, senza resse. Incredibile. Un giorno ero in albergo: il telefono nella mia stanza squilla, mi parlano in italiano e mi dicono che sono in una stanza del genere e mi invitano ad entrare. Mi è sembrato strano, sono andato, sono entrato... Avevano allestito un mio museo nella stanza: magliette, poster, bambole, bandiere e volevano fare foto, autografi... ho finito chiedendo loro alcune delle foto che avevano perché non le avevo mai viste".

Un aneddoto con Mourinho?

"Mi ha chiamato prima di chiunque altro quando ha scelto l'Inter. Ero a Roma, anch'io in scalo per Buenos Aires, e il mio cellulare squillò: era una chiamata da un numero portoghese. Ho risposto: “Ciao Javier, sono José Mourinho. Ho appena firmato con l'Inter e sono il tuo nuovo allenatore; sarai il mio capitano. Non vedo l'ora di iniziare a lavorare insieme e mi dispiace per il mio italiano". Parlava un italiano perfetto e non aveva ancora diretto in Italia. È stato allora che ho capito quanto fosse preparato e coinvolto, mi ha scioccato. 'Questa è roba seria', pensai allora".

Hai tre ristoranti a Milano: El Botinero, El Gaucho e El Patio del Gaucho. È vero che assumi solo argentini?

"Sono tutti argentini, tutti tranne un infiltrato brasiliano che abbiamo trasformato in argentino. Abbiamo circa 25 dipendenti e mi piace l'idea di dare una mano agli argentini che cercano lavoro in Europa".

Quando hai litigato l'ultima volta?

"Mi sono molto arrabbiato per un episodio che ha coinvolto la Juventus quando ci siamo qualificati per l'ultima finale di Coppa Italia, qualche mese fa. L'atteggiamento delle persone che lavorano per il club mi ha infastidito molto".

E l'ultima volta che hai pianto?

"Per la gioia: in Qatar, dopo la finale. Tutti in famiglia piangevano abbracciati".

Sei vicepresidente dell'Inter, vice del comitato per le competizioni della FIFA, del consiglio della UEFA e rappresentante della Conmebol in FIFA. C'è una carriera da allenatore oltre all'Inter?

"Per ora le due carriere, le molteplici funzioni, possono andare in parallelo. Finché le istituzioni mi danno spazio e mi ascoltano perché possa contribuire con la prospettiva dell'ex calciatore, mi sentirò molto a mio agio. Vedo una genuina volontà di darci posto. Qualcosa come: 'Ehi, ascoltiamo quelli che erano calciatori'. Senza portare un cognome, attenzione, devi sempre prepararti. Nella dirigenza calcistica, come in un'azienda, bisogna formare squadre. E devi avere un leader, fissare obiettivi ed elementi che assumano il loro ruolo".

Ti piacerebbe essere presidente dell'Independiente, dell'AFA o della FIFA?

"Dalla FIFA, dalla FIFA… mi piace di più il campo internazionale. La FIFA non ha mai avuto un presidente argentino, giusto? Ciò non significa che non mi piacerebbe essere presidente dell'AFA, sarebbe anche una bella esperienza, ma ho già sviluppato una vita molto internazionale. Da come è stata la mia carriera, e da tutti i rapporti che ho instaurato, la FIFA è un obiettivo e sembrerebbe la ricerca più naturale del mio profilo".

VAR sì o VAR no?

"Mi piace la tecnologia, ma penso che ci siano ancora cose da oliare. Regolare. Deve aggiungere trasparenza, credo sia necessario spiegarlo meglio al tifoso. E che gli audio vengano ascoltati, perché questo chiarisce i dubbi. Dopo, la polemica ci sarà sempre".

Un numero: 1114.

"Incredibile, incredibile... 1114 partite ufficiali. Se vedete la classifica dei primi 10 io ci compaio, ufff, tra i primi 10 con più partite nella storia di tutto il calcio mondiale. Non ci posso credere. Come ho fatto? La cultura del lavoro, la passione e l'aver attraversato tante sconfitte. Le sconfitte sono ciò che ti migliora e ti fa crescere. Quelle che ti mettono alla prova per vedere cosa vuoi fare".

Hai vinto 17 titoli da calciatore e un altro da studente: hai studiato management dello sport alla Bocconi, a Milano.

"Quando ho smesso di giocare, ho capito subito che dovevo prepararmi, allenarmi. Studiare. Con l'umiltà di capire che una tappa era finita e un'altra ne cominciava. Ho dovuto ricominciare da capo. E condividere la giornata con altri studenti. E continuo a studiare perché il mondo cambia ogni giorno. Non voglio essere identificato solo come leader del calcio, dell'area esclusivamente sportiva. Voglio essere utile per il marketing, per la finanza, per le pubbliche relazioni. Il club cresce anche in altri ambiti: perché il calcio sia sostenibile, ci sono altri ambiti che devono crescere anche in un club".

Che partita giocheresti di nuovo?

"Due. Una per goderselo ancora e un altro per cambiare il destino. Giocherei ancora la finale di Champions League, nel 2010, per rivivere quella notte magica al Bernabéu. E darei tutto per giocare ancora e vincere la partita contro la Svezia, quella che ci ha lasciato fuori dal Mondiale in Giappone".

Hai provato a portare Bielsa all'Inter?

"Ho parlato con Marcelo per vedere se c'era qualche possibilità, ma non eravamo ancora molto chiari sul tipo di allenatore che volevamo. Voleva sapere se potevamo presentarlo come opzione, e a quel punto ho detto di sì".

Hai una statua al Meazza, hanno tolto per sempre il 4 all'Inter e una tribuna Talleres de Escalada porta il tuo nome, ma qual è la cosa più emozionante?

"Il rispetto delle persone ovunque nel mondo; ovunque io vada, le porte si aprono per me, sento quell'ammirazione. E questo è al di sopra di qualsiasi trofeo, tutto. Nemmeno i tifosi del Milan mi hanno insultato... Mi capita adesso, mi imbatto in tifosi del Milan e della Juventus e mi dicono: 'Capitano qua, Capitano là, sono tifoso del Milan ma avrei voluto che tu giocassi nel mio club...'. E guarda, lì sono coraggiosi".

