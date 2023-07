Dopo aver completato la seconda parte di visite mediche all'Humanitas di Rozzano, ieri il passaggio al CONI per l'idoneità sportiva, Davide Frattesi è arrivato in questi minuti nella sede dell'Inter per mettere la sua firma sul contratto quinquennale con il quale si legherà al club nerazzurro. Di seguito il video girato dal nostro inviato:

