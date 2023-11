Promosso da tifosi e critica dopo la sua prima presenza ufficiale da titolare con l'Inter, nella notte di Champions di Salisburgo, Yann Bisseck ha incassato anche i complimenti di capitan Lautaro Martinez. Come si può apprezzare in un dietro le quinte andato in scena nella zona interviste della Red Bulla Arena, l'attaccante argentino, rivolgendosi ai presenti, ha detto : "Questo è bravo". Di seguito il video:

