Si parla, ovviamente, dell'esaltante avvio di stagione dell'Inter durante la puntata odierna della 'Bobo TV', sul canale Twitch di Christian Vieri. Una partenza sprint che è in gran parte merito di Simone Inzaghi, secondo Nicola Ventola: "Mi piace la continuità che sta dando l’allenatore schierando sempre gli stessi undici, infatti i risultati si vedono - le parole dell'ex attaccante -. Thuram lega il gioco, l'unico dubbio è su quanti gol riuscirà a fare. Ieri, mentre ne parlavo con Bobo, ha segnato. Parlando della partita, l'Inter ha aggredito la Fiorentina, che non è riuscita a giocare ed è meglio di quella vista a San Siro.

Sono rimasto deluso dai viola, ho visto troppa differenza con la squadra di Genova. Tutto perfetto nell'Inter, a parte Dumfries che non mi fa impazzire perché non fa la scelta giusta: è quello che non mi convince. La squadra va da sola, anche a livello di cambi".