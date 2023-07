C'è anche Nicola Ventola tra i protagonisti della 'Bobo Summer Cup' intercettati da La Gazzetta dello Sport. L'ex attaccante dell'Inter tocca anche l'argomento Alvaro Morata, corteggiato da diversi club italiani compreso quello nerazzurro: "Io adoro Morata - esordisce -. Secondo me deve andare in una squadra che gioca a calcio e che ha delle idee, quindi metto in pole l'Inter perché è una squadra che attacca molto. Morata più vicino alla porta sta e meglio è. Poi ci metto il Milan e poi la Roma in terza fascia, perché molte volte abbiamo visto che Mourinho fa fatica ad attaccare. Fossi in Morata sceglierei tra Inter e Milan. Taremi e Balogun? L'Inter perdendo Lukaku e Dzeko deve fare più giocatori. Dico spesso che bisogna investire sui giovani, creare una squadra a lungo termine, ma ora andrei sul sicuro: Taremi è un signor giocatore, è fisico ma anche tecnico e sa far gol".

