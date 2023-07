Dopo l'addio pronunciato qualche minuto fa a Samir Handanovic (LEGGI QUI), l'Inter saluta anche Alex Cordaz "al termine di una storia lunga almeno 24 anni. Dal Settore Giovanile al debutto in prima squadra e poi, dopo una lunga carriera, il ritorno in nerazzurro per due stagioni intense" come si legge nel comunicato attraverso il quale il club saluta l'estremo difensore cresciuto in nerazzurro prima di separarsi per poi ritrovarsi.

"Dopo i successi nel Torneo di Viareggio e del Campionato Primavera, Cordaz debutta in nerazzurro in un match di Coppa Italia nel 2004 contro la Juventus. Il tour delle squadre in Italia e non solo si chiude nel 2021, con il suo ritorno a San Siro: elemento importante all’interno dello spogliatoio, in due anni Alex solleva quattro trofei. Nell’ultimo match della Serie A 2022/2023 il tanto atteso debutto in Serie A con la maglia dell’Inter, match in cui torna a vestire il nerazzurro 19 anni dopo la sua prima presenza con l’Inter. Ad Alex vanno i saluti e i ringraziamenti di tutta la Famiglia interista".

1999: l’inizio nelle giovanili

2003: prima stagione in nerazzurro

✅ 2021: il ritorno a casa



Buona fortuna Alex #ForzaInter — Inter (@Inter) July 12, 2023

