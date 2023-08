Danilo D'Ambrosio è un giocatore del Monza. Il club brianzolo ha annunciato sul proprio sito ufficiale l'arrivo del difensore ingaggiato a parametro zero dopo la sua partenza dall'Inter, specificando i termini dell'accordo: "Il difensore ha firmato un contratto con i biancorossi fino al 30 giugno 2024, con opzione di rinnovo al verificarsi di determinate condizioni. La sua esperienza all'Inter dura nove stagioni e mezza, in cui vince un Campionato, due Coppe Italia e due Supercoppe italiane. Scende in campo anche nella finale di Champions League contro il Manchester City dello scorso 10 giugno. Difensore di grande duttilità ed esperienza, vanta 268 presenze in Serie A con 21 reti, 21 presenze in Champions League e 22 in Europa League. Ha indossato anche la maglia della Nazionale per sei partite", si legge nella nota.

