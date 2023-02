Ospite negli studi di '90esimo minuto', Marco Tardelli si è soffermato a inizio trasmissione sul momento di forma straripante di Henrik Mkhitaryan, ieri MVP in Inter-Udinese: "Mkhitaryan l'uomo in più? Lo sta dimostrando, è un giocatore molto importante per l'Inter di quest'anno e potrebbe anche essere quello che la porta avanti in Europa". Poi su Romelu Lukaku: "Quando sarà a posto rivedremo lo stesso Lukaku di quando era il miglior Lukaku, con Conte. Là davanti proteggeva e faceva venir su la squadra, era un po' da solo il gioco di Conte".