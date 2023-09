Opposizioni all'attacco, a San Donato Milanese come a Rozzano. I progetti per i nuovi stadi di Inter e Milan fanno discutere in entrambi i Consigli comunali, dove i consiglieri di minoranza hanno sollecitato la Giunta regionale a prendere posizione nel tentativo di aprire, quindi, un confronto su questi due temi. Il Patto Civico si focalizza soprattutto sul progetto dei rossoneri mettendo in evidenza un aspetto: il club di Via Aldo Rossi vuole edificare il suo stadio su un’area nel Parco Agricolo Sud Milano, vale a dire l’area San Francesco, nel Comune di San Donato, e il territorio del Parco Sud è vincolato. E, come altrettanto noto, Regione Lombardia intende rivoluzionarne la governance sottraendola, in sintesi, alla Città Metropolitana e affidandola a un nuovo ente autonomo. Lo rivela Il Giorno.

Al governatore Attilio Fontana si appella anche il Movimento 5 Stelle, con riferimento anche al progetto del nuovo stadio dell’Inter, in predicato di sorgere a Rozzano: "Il luogo più adatto per discutere dei progetti dei due nuovi stadi di Inter e Milan sono le sedi istituzionali, non i tavoli convocati in segreto fra i rappresentanti degli enti e le società, dove i primi finiscono per sedersi in posizione di svantaggio – dichiara Nicola Di Marco, capougruppo lombardo del Movimento 5 Stelle –. Questa partita non può essere quella di un Davide pubblico, il sindaco, costretto a fronteggiare da solo gli interessi di un Golia privato, le società. Regione Lombardia deve fare la propria parte, garantendo la rappresentanza e gli interessi dei cittadini e riequilibrando i rapporti di forza al tavolo. Vogliamo sapere come i progetti potrebbero impattare sulla quotidianità dei residenti, sul traffico, sulla gestione degli spazi verdi, sulle attività commerciali. Serve, inoltre, l’immediata audizione dei rappresentanti dei due club in Commissione Territorio".

