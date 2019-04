Terzo giorno di lavoro in gruppo quest'oggi, alla Pinetina, per Lautaro Martinez e Stefan de Vrij, gli ex acciaccati che ora sono da considerare completamente recuperati in vista di Frosinone-Inter. Da capire, per entrambi, se Luciano Spalletti deciderà di schierarli dal 1', tenerli in panchina o far giocare loro uno spezzone di gara. Lo riporta Sky Sport.

