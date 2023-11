"Non ho ancora rivisto le immagini perché mi sono sottoposto al test antidoping. Devo ancora tornare e rivedere tutto..." ha prontamente risposto Milan Skriniar ai cronisti che lo hanno interpellato in mixed zone a proposito del parecchio discusso rigore concesso al PSG ieri sera contro il Newcastle. "È importante avere il destino nelle nostre mani ma lo avevamo anche prima di questa partita. Però dobbiamo assolutamente andare a Dortmund a vincere la partita che non sarà facile. Stasera volevamo i tre punti ma purtroppo non ci siamo riusciti nonostante avessimo giocato una buona gara. Abbiamo creato molte occasioni che però non abbiamo sfruttato. Che peccato" ha continuato.

Dopo aver analizzato il risultato, pari che sta stretto alla squadra francese che ha creato varie occasioni che non è riuscita a sfruttare, l'ex nerazzurro torna sulla scelta di mercato che lo ha portato a pronunciare l'addio all'Inter: "Mi trovo molto bene a Parigi e sono molto contento. La città è bellissima, la mia famiglia sta bene e il club non si deve nemmeno discutere. Sono felice".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!